Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausgeraubt? Polizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Donnerstagmorgen haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Laut der Schilderung eines 23 Jahre alten Mannes sei er zu einer noch nicht näher bestimmbaren Zeit zu Fuß auf der Hauptstraße stadtauswärts unterwegs gewesen. Im Bereich des Messekreisels sei er auf drei Personen, zwei Männer und eine Frau, gestoßen, die einen Hund mitgeführt hätten. Nach einem kurzen Gespräch sei der 23-Jährige zum Weiterfeiern in eine Privatwohnung eingeladen worden. Hierzu sei die Personengruppe dann zurück in Richtung Stadtmitte, am Kino vorbei über die Grabenallee und Zähringerbrücke in die Wilhelmstraße gelaufen und von dort in eine noch nicht lokalisierte Erdgeschosswohnung in der Friedenstraße gegangen. In der Wohnung sei der Eingeladene dann von mehreren Personen sowie einem Hund attackiert und verletzt worden. Der Verletzte habe sich letztlich mit einem Sprung aus einem Fenster aus der Situation befreien können. Eine Frau sei schließlich auf den um Hilfe schreienden und auf dem Boden liegenden Mann aufmerksam geworden und verständigte gegen 6 Uhr über Notruf die Polizei. Wer kann Hinweise zur der Personengruppe geben, die in den Morgenstunden des Donnerstags vom Messekreisel in Richtung Friedenstraße gelaufen ist? Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21 2820 erbeten.

