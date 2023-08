POL-OG: Lahr - Vermehrte Schockanrufe, Warnhinweise der Polizei

Lichtenau, Ulm (ots) - Noch undurchsichtige Tathandlungen und Tatbeteiligungen veranlassen die Ermittler des Polizeipostens Lichtenau nach einem Vorfall auf einem Fest am Sportplatz in Ulm zu einem Zeugenaufruf. Laut Schilderung eines 16-Jährigen sei er am Samstag vor einer Woche (12. August), als er das Fest kurz nach 1 Uhr mit einem gelben Fahrrad verlassen wollte, von mehreren Kräften des dort eingesetzten ...

mehr