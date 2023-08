Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nächtliche Störungen im Bahnhofsbereich

Baden-Baden (ots)

Nach einem Anruf bei der Polizei am späten Mittwochabend kam es zu zwei Einsätzen im Bereich des Bahnhofes in Baden-Baden. Eine Frau teilte mit, dass ein betrunkener Mann, der mit einem Pfefferspray bewaffnet sein soll, im Bahnhofsbereich randalieren würde und Passanten angehe. Die Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Baden-Baden konnten vor Ort einen amtsbekannten 40-jährigen Mann feststellen, der nach eigenen Angaben "Tai Chi"-Übungen im Bereich des Bahnhofes trainierte. Nach der Personenkontrolle verließ der Mann die Örtlichkeit. Kurz darauf konnte Lärm aus Richtung des Busbahnhofes festgestellt werden, der von einer Personengruppe ausging. Die Beamten kontrollierten daraufhin einen 26-jährigen Mann, der mutmaßlich der Verursacher der Unruhe war. Der Mann war sichtlich betrunken und zeigte sich gegenüber den Beamten uneinsichtig hinsichtlich seines Verhaltens. Um weitere Störungen zu vermeiden wurde der Mann in seine Gemeinschaftsunterkunft gebracht. Nach kurzer Zeit meldete sich der Sicherheitsdienstleister der Unterkunft und gab an, dass der Unruhestifter erneut randalieren würde. Da die bisherigen Maßnahmen keinen Erfolg brachten, wurde der Mann bis zum folgenden Morgen in die polizeilichen Gewahrsamseinrichtungen verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell