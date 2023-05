POL-HAM: Jaguar aus Werkstatt gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstag, 2. Mai, versucht, auf der Borbergstraße eine Seniorin zu bestehlen. Gegen 11.30 Uhr sprach eine unbekannte Frau die 82-Jährige an, die gerade in ihrem Vorgarten arbeitete. Sie fragte die Seniorin nach Stift und Zettel, da sie sich etwas notieren wolle. Die 82-Jährige hatte Stift und Zettel natürlich nicht parat und bat die Frau in ihre Wohnung. Dort verwickelte ...

