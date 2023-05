Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frauen täuschen Seniorin in Wohnung

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstag, 2. Mai, versucht, auf der Borbergstraße eine Seniorin zu bestehlen.

Gegen 11.30 Uhr sprach eine unbekannte Frau die 82-Jährige an, die gerade in ihrem Vorgarten arbeitete. Sie fragte die Seniorin nach Stift und Zettel, da sie sich etwas notieren wolle.

Die 82-Jährige hatte Stift und Zettel natürlich nicht parat und bat die Frau in ihre Wohnung. Dort verwickelte die Unbekannte sie dann in ein Gespräch, als plötzlich eine zweite Frau in der Wohnung stand.

Beide erzählten dann, dass sie Tischdecken verkaufen würden und präsentierten der Seniorin auch ein Exemplar.

Die 82-Jährige gab jedoch an, kein Interesse an dem Kauf von Tischdecken zu haben und bat die Frauen, ihre Wohnung zu verlassen. Dem kamen die Unbekannten dann auch nach.

Anschließend bemerkte die Seniorin, dass ein Schrank in ihrem Schlaf-zimmer durchwühlt, nach jetzigem Kenntnisstand allerdings nichts entwendet wurde.

Die Frauen sollen beide etwa 1,65 Meter groß sein. Eine der beiden ist geschätzt 30 Jahre alt, hat schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Die zweite Frau ist geschätzt etwa 60 Jahre alt.

Die Polizei Hamm weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich daraufhin:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Im Notfall und wenn Sie glauben, Opfer eines Trickdiebstahls oder eines Trickbetrugs geworden zu sein, rufen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Hinweise zu den unbekannten Frauen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell