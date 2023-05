POL-HAM: Radfahrer kollidieren - ein Verletzter

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag, 4. Mai, zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr, Bargeld aus einem Auto auf dem Marktplatz gestohlen. Der Transporter der Marke Renault war zu dem Zeitpunkt unverschlossen, der dreistellige Bargeldbetrag befand sich in einer Geldkassette. Hinweise zu dem Diebstahl sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an ...

