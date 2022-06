Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrlässige Tötung - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl am Flughafen Dortmund

Dortmund (ots)

Mittwochmittag (15. Juni) nahmen Bundespolizisten bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Flughafen in Dortmund einen gesuchten 61-Jährigen fest.

Gegen 14:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach London einen Mann. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft in Schweinfurt gesucht wurde. Das Amtsgericht Bad Kissingen hatte den bulgarischen Staatsangehörigen wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 EUR verurteilt. Der Verurteilte hatte die geforderte Summe nicht bezahlt, weshalb die Staatsanwaltschaft die Verhaftung beantragt hatte. Außerdem forderte das Gericht die Zahlung der Verfahrenskosten in Höhe vom 12510 EUR. Da der 61-Jährige die Summe nicht bezahlen konnte, verhafteten ihn die Bundespolizisten und brachten ihn für 90 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

