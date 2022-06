Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (15. Juni) hat die Bundespolizei einen international gesuchten Tatverdächtigen am Münsteraner Hauptbahnhof verhaftet.

Der 27-jährige Mann erschien auf der Wache der Bundespolizei am Münsteraner Hauptbahnhof, um selbst Anzeige zu erstatten.

Bei der Überprüfung seiner Personalien im Rahmen der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass das Strafgericht in Savona (Italien) den Mann zur Festnahme ausgeschrieben hatten. In dem bereits seit 2019 geführten Ermittlungsverfahren werden dem Nigerianer in Zusammenarbeit mit anderen Tatverdächtigen diverse Eigentums- und Betrugsdelikte vorgeworfen.

Der hier im Asylverfahren befindliche Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Amtsgericht Münster überstellt.

