POL-ST: Lengerich, Einbruchdiebstahl, Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Lengerich (ots)

Am Samstag (18.11.) sind unbekannte Täter an der Kalmannstraße in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

