POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verdacht der Verkehrsunfallflucht: Geschädigter gesucht

Am Mittwochmittag hat sich in der Südoststadt ein Verkehrsunfall ereignet.

Am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr streifte eine VW-Fahrerin bei der Vorbeifahrt zwischen einem Linienbus und einem in der Hausffstraße, Höhe Hausnummer 13, am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug, sodass der Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs auf die Fahrbahn fiel. Die Unfallverursacherin bemerkte den Unfall, hielt an und befestigte das Gehäuse wieder an dem geparkten Fahrzeug. Anschießend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit ohne ihrer Pflicht zur Schadensregulierung nachzukommen. Bei dem geparkten Fahrzeug soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Vermutlich wurde es linksseitig an Außenspiegel und Karosserie beschädigt.

Zeugen zum Unfall oder Personen, die Hinweise zum beschädigten Auto geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 07231/186-3111 beim Verkehrsdienst Pforzheim.

