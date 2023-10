Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Alkoholisiert mit Plattfuß unterwegs

Heimsheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Mittwochabend ein Mann, nachdem er unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatte.

Durch aufmerksame Zeugen konnte am Mittwochabend gegen 20:50 Uhr beobachtet werden, wie der Fahrer eines Ford an einem Bordstein eines Tankstellengeländes in der Römerstraße hängenblieb. Durch das Unfallgeschehen wurde der Reifen derart beschädigt, dass dieser die Luft verlor. Dennoch beabsichtigte der Mann offenbar seine Fahrt fortzusetzen. Eine verständigte und eilig anfahrende Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Ludwigsburg konnte den 61-jährigen Fahrzeuglenker antreffen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,0 Promille. Der Mann musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Den Führerschein des Fahrers behielten die Beamten ein. Ferner erwartet den Fahrer nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Christian Koch, Pressestelle

