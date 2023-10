POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher wird überrascht und flüchtet - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich eine Person am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 28 nahe Horb am Neckar. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Mittwochmorgen gegen 00:40 Uhr ein Sattelzug die Bundesstraße 28 aus Horb kommend in Fahrtrichtung Schopfloch. Auf der Kreisstraße 4799, aus Rexingen kommend, näherte ...

mehr