Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Person stirbt bei Verkehrsunfall

Horb am Neckar (ots)

Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich eine Person am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 28 nahe Horb am Neckar.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr am Mittwochmorgen gegen 00:40 Uhr ein Sattelzug die Bundesstraße 28 aus Horb kommend in Fahrtrichtung Schopfloch. Auf der Kreisstraße 4799, aus Rexingen kommend, näherte sich ein mit drei Personen besetzter Pkw. Im Kreuzungsbereich beider Straßen, auf Höhe "Kapellenhöfe", missachtete der Pkw-Lenker offenbar die Vorfahrt des Sattelzuges, woraufhin es zu Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch das Unfallgeschehen wurden die drei im Pkw befindlichen Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die beiden Insassen auf den vorderen Plätzen zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Person, welche sich zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank befand zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Lastkraftwagens erlitt leichte Verletzungen. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 40.000 Euro beziffert. Zur Ermittlungen des Unfallherganges wurde ein Gutachter herangezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge mussten die Bundesstraße und die Kreisstraße rund um die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell