Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum-Linden: Motorradfahrer (55) wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, 19. August, in Bochum-Linden schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 55-jähriger Mann aus Hattingen gegen 9.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße unterwegs. In ungefährer Höhe des Einmündungsbereichs Hattinger Straße/Lindener Straße kam es zur Kollision mit einer Autofahrerin (63, aus Bochum), die von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfuhr. Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Polizeibeamte sperrten die Unfallstelle für etwa 2 Stunden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

