POL-BO: Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte nach Unfall in Witten

Bochum (ots) - Ein 54-jähriger Bochumer Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag, 18. August, in Bochum-Hamme schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 54-Jährige gegen 15.50 Uhr mit seinem Rad auf der Agnesstraße in Richtung Herner Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 3 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die ...

mehr