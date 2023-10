Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheit und Körperverletzung

Weimar (ots)

Am 03.10.2023 gegen 16:15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass bei seinem Spaziergang ein Pkw Skoda an ihm vorbei fuhr und aus dem Pkw eine Frau um Hilfe rief, welche offenbar aus der Nase blutete. Die Polizei stellte den vom Zeugen beschriebenen Pkw dann in Kromsdorf fest. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau freiwillig zu dem einschlägig bekannten Fahrer in das Fahrzeug stieg, es dann im Verlauf der Fahrt aber zu Streitigkeiten kam, wobei der Mann seiner Beifahrerin mit der Faust ins Gesicht schlug, sie schlug zurück. Die Frau hatte im Anschluss starkes Nasenbluten und einen abgebrochenen Zahn, er wiederrum einen stark blutenden Einriss am Ohr. Gegen beide wurden Anzeigen wegen Körperverletzung gefertigt. Der Pkw-Fahrer war nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,15 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Auch die Frau war alkoholisiert, der Test bei ihr ergab 1,31 Promille.

