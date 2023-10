LPI-J: Vermisstenmeldung - update

Apolda (ots) - Am 03.10.2023, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine Familie aus Nordrhein-Westfalen die B87. Kurz vor dem Ortsausgang der Ortschaft Oberroßla kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache und alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge wurde die Gegenfahrbahn gekreuzt, das Ortsausgangsschild überfahren und der PKW geriet in den Graben. In der weiteren Folge kam es zum Frontalzusammenstoß mit ...

mehr