LPI-J: Dieseldiebe in Apolda

Apolda (ots) - In der Nacht von Sonntag 01.10.2023, 18:45 Uhr auf Montag, 02.10.2023, 08:15 Uhr wurde ein Pkw Skoda in Apolda, Niederroßlaer Straße angegriffen. Durch Unbekannte wurde die hintere Beifahrerscheibe beschädigt und ein Küchenmesser im Wert von ca. 25 Euro entwendet. Der Sachschaden liegt bei ca. 200 Euro. Die Polizei Apolda sucht zum Sachverhalt Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03644-5410 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

