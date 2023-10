LPI-J: Messerdiebstahl in Apolda

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Am Sonntagabend geriet ein Wochenendhaus in der Gartenanlage "Am Birkenhain" in Vollbrand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Im komplett zerstörten Gebäude konnte eine leblose Person aufgefunden werden. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden liegt etwa im mittleren fünfstelligen Bereich. Rückfragen ...

