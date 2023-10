Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Folgenschwerer Unfall mit tödlichem Ausgang

Apolda (ots)

Am 03.10.2023, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine Familie aus Nordrhein-Westfalen die B87. Kurz vor dem Ortsausgang der Ortschaft Oberroßla kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache und alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge wurde die Gegenfahrbahn gekreuzt, das Ortsausgangsschild überfahren und der PKW geriet in den Graben. In der weiteren Folge kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Baum. Die eingesetzten Rettungskräfte und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umland begannen sofort mit ihren Maßnahmen. Die Polizei Apolda nahm den Unfall auf. Es kam zur Vollsperrung der B87 in diesem Bereich für mehrere Stunden. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt, der 12-jährige Sohn der Familie konnte als erstes verletzt aus dem PKW befreit werden. Der Fahrer und der 12-jährige Junge wurden in das Klinikum Jena gebracht. Die Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Um die Unfallursache ermitteln zu können, wurde ein DEKRA-Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Ermittlungen dazu dauern aktuell an.

