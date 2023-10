Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Krad gestürzt

Weimar (ots)

Am 02.10.2023 gegen 16:20 Uhr befuhr ein 68-jähriger mit seinem Krad die Landstraße von Obersynderstedt kommend in Richtung Kleinlohma. Nachdem er problemlos einen Pkw überholt hatte, fuhr er in eine scharfe Rechtskurve. Hier verlor er aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über die Yamaha, fuhr geradeaus durch den Straßengraben und stürzte dann auf einem angrenzenden Feld. Dabei verletzte sich der Kradfahrer schwer. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Zentralklinik Bad Berka geflogen. Am Krad enstand Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

