POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Jugendbildungsstätte, Bürogebäude durchsucht

Saerbeck (ots)

Unbekannte Täter sind an der Straße Westladbergen in die Büroräume der Jugendbildungsstätte eingestiegen. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Freitag (17.11.23), 18.00 Uhr und Sonntag (19.11.23), 15.20 Uhr die Scheibe des Hauses ein, in dem sich die Büroräume befinden. Im Gebäude brachen die Täter weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten zwei Wandtresore. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden in mittlerer dreistelliger Eurohöhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

