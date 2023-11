POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Gartenlaube, angekettetes Pedelec entwendet

Westerkappeln, Rheine (ots) - Betrüger sind in Westerkappeln und in Rheine mit sogenannten Phishing-Nachrichten erfolgreich gewesen und haben sensible Daten sowie in einem Fall einen fünfstelligen Eurobetrag erbeutet. In Westerkappeln zeigte ein 64-jähriger Geschädigter einen Betrug per Phishing-E-Mail an. Er hatte vermeintlich von seiner Hausbank eine E-Mail ...

mehr