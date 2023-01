POL-S: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag (14.01.2023) in Stuttgart-Nord ereignet hat. Ein 52 Jahre alter Mann befuhr gegen 02.55 Uhr mit seinem Peugeot die Straße "Am Kräherwald" in Fahrtrichtung Stresemannstraße, kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Mercedes, der durch den Aufprall auf ein Verkehrszeichen geschoben ...

