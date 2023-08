POL-PDNW: Pkw-Brand durch defekte Autobatterie

Laumersheim - Hauptstraße (ots) - Am Mittwoch dem 23.08.2023 wurde gegen Mittag in der Hauptstraße ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Am geparkten Pkw entstand über die komplette Fahrerseite ein Streifschaden. Ein Unfallverursacher steht bisher nicht fest. Dem Unfallverursacher droht nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an. ...

