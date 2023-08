POL-PDNW: Beißender Geruch im Ortsgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht zum 13.08.2023 wurde in ein Lokal in der Neustadter Altstadt, Hintergasse, eingebrochen. Ein Fenster wurde aufgebrochen und somit gelangten der oder die Täter in den Innenraum der Lokalität. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp. entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

