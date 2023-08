Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kirchenstatue beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Unbekannte Täter haben am 24.08.2023 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr eine Marienstatue in der St. Ludwig Kirche in Bad Dürkheim beschädigt. Dabei wurde die Krone der Statue zerbrochen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise über die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

