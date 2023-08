POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 23.08.2023 um 01:38 Uhr ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Landau ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem LKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand kollidierte der 41-Jährige LKW-Fahrer nach der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim mit dem vor ihm fahrenden Bus. Dabei wurde der 41-Jährige leicht verletzt und in ein ...

mehr