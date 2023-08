Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Ludwigshafen-Nord (ots)

Am 22.08.2023 um 23:24 Uhr ereignete sich in Ludwigshafen-Nord auf der Überleitung der B9 auf die A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ein Verkehrsunfall mit einem Ford Transit. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 28-Jährige Fahrer zu schnell, kollidierte mit einem Bordstein und blieb daraufhin quer auf der Fahrbahn stehen. Die Überleitung musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

