POL-PDNW: Mit zehn Bier intus...

Speyer (ots) - Am Montag, den 21.08.2023, kam es gegen 10:45 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zwischen den Anschlussstellen Waldsee Süd und Rinkenbergerhof zu einem Verkehrsunfall. Die 37-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem PKW an der Anschlussstelle Rehhütte auf die B9 auf. Als sie wenig später zum Überholen ...

mehr