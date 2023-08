Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - PKW-Fahrerin auf der B9 kommt unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab und überschlägt sich.

Speyer (ots)

Am Montag, den 21.08.2023, kam es gegen 10:45 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer zwischen den Anschlussstellen Waldsee Süd und Rinkenbergerhof zu einem Verkehrsunfall. Die 37-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem PKW an der Anschlussstelle Rehhütte auf die B9 auf. Als sie wenig später zum Überholen ansetzte und auf den linken Fahrstreifen wechselte, kam es dabei laut Zeugenaussage beinahe zu einer Kollision mit der Mittelschutzplanke. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam über beide Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde auf einen neben der Fahrbahn gelegenen Radweg geschleudert. Der PKW blieb auf der Beifahrerseite liegen und die Fahrerin konnte sich nicht eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Mittels hydraulischem Rettungsgerät rettete die Feuerwehr Speyer die verunfallte Person. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei der Verkehrsunfallbeteiligten einen Wert von 2,18 Promille. Sie wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Am verunfallten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt. Aufgrund von niedrigem Verkehrsaufkommen kam es kaum zu einem Rückstau. Neben Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Speyer sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell