POL-PPMZ: Neustadt - erneut brennt Mülltonne - Polizei sucht filmende Person

Mainz (ots) - Am 14.12.2022 um ca. 14:40 Uhr kam es in Mainz-Hechtsheim an der Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße Ecke Florenz-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW mit zwei leicht verletzten Personen. Dabei befuhr der Linienbus die L425 aus Mainz-Ebersheim kommend in Fahrtrichtung Mainz-Hechtsheim. Der PKW befuhr die Ludwig-Erhard-Straße von Mainz-Hechtsheim kommend in Fahrtrichtung ...

mehr