Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle - E-Roller war gestohlen

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Grünstadt ein E-Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Roller am 04.08.2023 in Göllheim entwendet wurde. Der E-Roller wurde von der Polizei sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wurde über die Sicherstellung des E-Rollers benachrichtigt.

Dem 18-Jährigen Fahrer des E-Rollers droht nun ein Strafverfahren u.a. wegen Kraftfahrzeugdiebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell