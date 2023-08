Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermeintliche Spendensammlungen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.08.2023 wurde gegen 11:00 Uhr bei einer 86-Jährigen in Bad Dürkheim an der Haustür geklingelt. Es habe sich bei der Bad Dürkheimerin sodann ein circa 60 Jahre alter Mann vorgestellt, welcher vorgab Spenden für eine Ponnyreitfarm zu sammeln. Der Spendensammler bekam kein Geld und zog von dannen.

Bereits am 18.08.2023 kam es am Penny-Markt in Weisenheim am Sand zu einem ähnlichen Vorfall. Hier wurden der Polizei Bad Dürkheim zwei Frauen gemeldet, welche mit Klemmbrettern umherliefen um vermutlich Spenden zu erbetteln.

Können Sie Hinweise zu den beiden Vorfällen geben oder wurden auch Sie durch diese Personen angesprochen, so können Sie sich an die Polizeiinspektion in Bad Dürkheim unter der 06322 963-0 wenden.

