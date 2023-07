Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Raub einer Armbanduhr

Moers (ots)

Am Samstag um 15:10h betrat ein 79-jähriger Mann aus Moers sein Wohnhaus auf der Isergebirgsstraße in Moers-Eick. Nachdem er die Haustür wieder geschlossen hatte, klopfte es an der Tür. Der Geschädigte öffnete die Haustür und wurde von 2 männlichen Personen in den Hausflur und zu Boden gedrückt. Durch die Hilferufe des Geschädigten wurden weitere Hausbewohner auf das Geschehen aufmerksam. Die beiden männlichen Täter entwendeten eine hochwertige Armbanduhr und flüchteten mit einem silbernen Pkw, mit vermutlich polnischem Kennzeichen, vom Tatort in unbekannte Richtung. Der Geschädigte verblieb unverletzt.

