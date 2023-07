Dinslaken (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen brach ein 17-jähriger Duisburger in ein Geschäft auf der Roonstraße ein. Gegen kurz nach 3 Uhr drückte er die Schiebetür des Geschäftes gewaltsam auf und verschaffte sich so Zugang zum Ladenlokal. Die Schiebetür beschädigte er dabei. Der Jugendliche entwendete Getränkedosen und verließ das Geschäft über den Nebeneingang. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen ...

