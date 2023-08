Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit Verletzten auf der B 39, Höhe Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag (22.08.2023), gegen 08.30 Uhr, ereignete sich auf der B 39 zwischen Neustadt an der Weinstraße und Speyer ein Verkehrsunfall bei welchem drei Personen verletzt wurden. Der 50jährige Führer eines Fiat befuhr den Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße aus Richtung des Ortsteiles Lachen-Speyerdorf kommend und wollte auf die B39 in Richtung Neustadt an der Weinstraße auffahren. Gleichzeitig befuhr ein 66jähriger BMW-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Neustadt an der Weinstraße. Beim Spurwechsel des Fiat auf die Bundesstraße kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander, woraufhin der Fiat ins Schleudern kam und mit der Leitplanke kollidierte. Die beiden Pkw-Führer, sowie die Beifahrerin im BMW, wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße wurde während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt, der Verkehr über Lachen-Speyerdorf umgeleitet. Neben der Polizei befanden sich Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, der Feuerwehr, sowie der Straßenmeisterei im Einsatz.

