POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Kirchweiler (ots) - Am 18.07.2023 befuhr ein 9-jähriges Kind mit seinem Fahrrad über eine Wiese im Bereich der Hauptstraße in Kirchweiler, als er alleinbeteiligt, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus verbracht, weil er sich hierbei den Arm brach. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: ...

