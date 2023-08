POL-PDNW: Lediglich "legales" CBD geraucht...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... hat laut eigenen Angaben ein 18-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 23.08.2023 um 04:10 Uhr in der Klausengasse in 67433 Neustadt/W. mit seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des jungen Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Neustadter eine Blutprobe entnommen wurde. Diesbezüglich gab der Fahrer lediglich an, dass er vor circa einer Woche legal zu erwerbendes CBD geraucht hat. Der Fahrzeugschlüssel wurde letztendlich einer Angehörigen übergeben. Nun kommt auf den BMW-Fahrer ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

