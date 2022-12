Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Kontrollerfolg der Polizei

Niefern-Öschelbronn (ots)

Unter der Wirkung von Betäubungsmitteln und mit Marihuana an Bord ist am Montagabend ein Mann mit seinem Auto der Polizei in Niefern-Öschelbronn ins Netz gegangen; sein Beifahrer wurde verhaftet.

Beamte des Polizeireviers Mühlacker führten am Montagabend in Niefern-Öschelbronn eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Renault-Fahrers wurden durch die Beamten Hinweise auf den Konsum von Marihuana festgestellt. Ein entsprechender Drogenvortest verlief ebenfalls positiv, weshalb der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste. Gegen den 20-jährigen Beifahrer bestand ein Haftbefehl, welcher umgehend vollstreckt wurde. Zudem wurde bei diesem Marihuana im mittleren zweistelligem Grammbereich aufgefunden. Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung an. Hierbei konnte nochmals Marihuana im hohen dreistelligen Grammbereich sowie Bargeld im vierstelligen Bereich, welches offenbar aus Drogengeschäften stammt, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Beide Personen müssen mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell