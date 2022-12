Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Positiver Drogentest: Rollerfahrerin ohne Führerschein erwarten gleich zwei Anzeigen

Pforzheim (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle, bei der gleich zwei Verstöße festgestellten werden konnten, erwarten eine 19-jährige Rollerfahrerin nun zwei Anzeigen.

Die 19-Jährige wurde am Montagabend in der Luisenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem sie den Einsatzkräften keinen Führerschein vorlegen konnte, stellten die Beamten im Verlauf der Kontrolle auch Anzeichen fest, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein in der Folge durchgeführter Drogenvortest verlief sodann positiv auf Cannabis. Die Rollerfahrerin musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Außerdem untersagten ihr die Beamten die Weiterfahrt und es erwarten sie nun zwei Anzeigen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

