Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Auf der Autobahn mit Drogen unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 23.08.2023, um 11.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim an der Anschlussstelle Oggersheim-Süd an der A 650 einen Ford Focus. Bei dem 27-Jährigen Fahrzeugführer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC, weshalb dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell