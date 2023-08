Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gegenstände auf Fahrbahn gelegt

Ahnsen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag und zum heutigen Donnerstag verschiedene Gegenstände auf die Uetzer Straße in Ahnsen gelegt. Ein LKW-Fahrer war in der Nacht auf Dienstag über einen Leitpfosten gefahren, bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass insgesamt neun Leitpfosten und zwei gefüllte blaue Tonnen auf der Straße verteilt lagen. Sie waren in Abständen, immer mittig auf den beiden Fahrstreifen positioniert. Die Beamten entfernten die Gegenstände von der Straße und beseitigten so die Gefahr. In der Nacht auf den heutigen Donnerstag wurde die Polizei Meinersen erneut nach Ahnsen gerufen. Wieder hatten Unbekannte Leitpfosten auf quer auf die Uetzer Straße gelegt, hier insgesamt 11, verteilt auf die Fahrsteifen in beide Richtungen. Zusätzlich stellten die Beamten einen ca. 35 kg schweren Stein, mittig auf einem Fahrstreifen liegend fest. Beim Überfahren wäre zumindest ein erheblicher Schaden am Auto entstanden. Die Beamten begaben sich nach Aufnahme des Sachverhalts und Beseitigung der Hindernisse auf die Suche von Tatverdächtigen im nahen Umfeld. Dabei bemerkten sie gegen 01:45 Uhr am Sportheim des TuS Ahnsen Feuerschein. Eine hölzerne Bank stand in Flammen, die angrenzende Holzverkleidung der Fassade wies ebenfalls Brandzehrung auf. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen.

Zu allen drei Sachverhalten leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Hierzu sucht die Polizei Meinersen nun Zeugen. Wer in den beschriebenen Nächten auffällige Personen oder Personengruppen beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05372 9733-0 bei der Polizei Meinersen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell