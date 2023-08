Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Raub

Gifhorn (ots)

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn führt aktuell ein Ermittlungsverfahren nach einem Raub. Dieser ereignete sich am vergangenen Wochenende in einem Wohnhaus im südlichen Bereich der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Zwei bislang unbekannte Täter drangen am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr in das Objekt ein. Sie überwältigten die beiden 64 und 68 Jahre alten Bewohner mittels körperlicher Gewalt und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Unter der Mitnahme von Bargeld flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer wurden bei der Tat leicht verletzt.

Es werden Zeugen gesucht, die vor oder zum Tatzeitpunkt Personen beobachtet haben, die sich in dem Bereich zwischen der Kreuzung Braunschweiger Straße/ Eyßelheideweg/ Wolfsburger Straße und dem Ortsausgang an der Braunschweiger Straße aufgehalten haben. Auch Hinweise zu möglichen Fluchtfahrzeugen werden entgegengenommen. Alle Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell