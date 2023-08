Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Parken auf der Autobahn endet mit Blutprobe

Maxdorf (ots)

Am 23.08.2023 um 12:20 Uhr wurde ein parkendes Fahrzeug auf der A650 am Autobahnkreuz Ludwigshafen gemeldet. Durch die Beamten konnte ein Mercedes Sprinter parkend und verschlossen auf dem Einfädelungsstreifen angetroffen werden. Kurze Zeit später tauchte der 32-Jährige Fahrzeugführer mit einer gefüllten Einkaufstasche am Fahrzeug wieder auf. Bei dem Fahrer konnten durch die Beamten der Autobahnstation Ruchheim deutliche Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain und Methamphetamin. Dem 32-Jährigen wurde daraufhin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug abgeschleppt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

