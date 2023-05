Northeim (ots) - Northeim OT Hillerse, Springweg, Donnerstag, 18.05.2023, 16.15 Uhr HILLERSE (Wol) - Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Ortseingangsschild in Hillerse. Eine Person aus einer Männergruppe verbog das Schild so stark, dass dieses sich waagerecht zum Boden befand. Das Schild konnte anschließend teilweise aufgerichtet werden. An dem Schild entstand geschätzter Sachschaden von 200 Euro. Es bekannte sich keine Person aus der ...

mehr