Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 24.08.2023 kam es in der Bahnhofstraße in Wachenheim/ Wstr. zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr parkte ein 20-jähriger BMW-Fahrer seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung. Der unbekannte Fahrer touchierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den geparkten PKW und flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

