Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aufmerksamer Nachbar ermöglicht vorläufige Festnahme mutmaßlicher Einbrecher

Bühl (ots)

Aufmerksame Nachbarn sind oftmals der beste Einbruchschutz. Ein Paradebeispiel hat sich in der Nacht auf Samstag in der Klotzbergstraße zugetragen. Kurz vor 2 Uhr sind einem Zeugen in einem leerstehenden Nachbarhaus zwei Personen mit Stirnlampen aufgefallen. Der nächste richtige Schritt war, unverzüglich den Notruf zu wählen und die Polizei zu verständigen. So konnte das Haus mit mehreren Streifenbesatzungen umstellt und in der Folge zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen werden. Die Festnahme erfolgte im Verbund von Einsatzkräften des Polizeireviers Bühl, der Polizeihundeführerstaffel, des Verkehrsdienstes Bühl sowie dem Polizeirevier Baden-Baden. Nach bisherigen Feststellungen haben die beiden Festgenommenen, ein Mann und eine Frau, eine Terrassentür des Einfamilienhauses aufgebrochen und sind so in das Innere des Hauses eingedrungen. Beim Verlassen des Gebäudes liefen die beiden 55-Jährigen den postierten Polizisten geradewegs in die Hände. Der Aufforderung, sich zu ergeben und auf den Boden zu legen, kam das Duo zwar nicht nach, sie fanden sich aber Sekunden später in Handschellen auf dem Boden fixiert wieder. Hierbei trug die Frau leichte Verletzungen davon und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie sich bei einer späteren Durchsuchung des Anwesens zeigte, hatten die illegalen Besucher bereits Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt. Gegen sie wird nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell