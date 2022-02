Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: 4-jähriges Kind in Wieseck vermisst

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 08.02.2022:

Aktuell sucht die Gießener Polizei in Wieseck nach einem 4 - jährigen Jungen. Die Mutter des Kindes hatte gegen 15.20 Uhr die Polizei informiert und mitgeteilt, dass sie ihren Sohn vermisst.

Das Kind trägt einen Pullover in gelb-blau-schwarzer Farbe und eine blaue Hose. Der dunkelhäutige Junge wurde zuletzt am Nachmittag im Bereich der Kirchstraße in Wieseck gesehen.

Aktuell laufen dort die Suchmaßnahmen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

