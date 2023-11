Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Einfamilienhaus, Schmuck entwendet

Lienen (ots)

Am Samstag (25.11.2023) zwischen 17.00 und 23.15 Uhr haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Moorweg verschafft. In der Tatzeit öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Haus. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand diverse Schmuckstücke, deren Wert noch nicht beziffert werden können. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell